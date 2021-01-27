Украина попросила Интерпол объявить в розыск 109 роSSийских самолетов

Государство пытается наказать РоSSию за полеты в Крым.

Украина попросила Интерпол объявить в розыск 109 роSSийских самолетов
Фото: new.sipaero.ru

Органы прокуратуры обратились к украинскому бюро Интерпола для внесения 109 роSSийских самолетов, выполнявших рейсы в оккупированный Крым, в базу международного розыска.

Об этом говорится на сайте прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Всего прокуратура установила около 500 самолетов роSSийских авиакомпаний, выполнявших рейсы в Крым, на 190 из них наложены аресты решениями украинских судов.

Напомним, с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также гарантирования безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Несмотря на это, роSSийские авиакомпании продолжают полеты на оккупированный полуостров.

В 2020 году главный крымский аэропорт в Симферополе обслужил 4,6 млн пассажиров. Почти каждый четвертый из них был пассажиром «Уральских авиалиний». Всего в прошлом году в Симферополь летали 16 авиакомпаний.

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