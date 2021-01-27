SkyUp запустит прямые рейсы из Киева на Мальту

SkyUp анонсировал запуск прямых рейсов из Киева на Мальту с 29 мая 2021 года. Об этом пишет avianews.

SkyUp запустит прямые рейсы из Киева на Мальту
Фото: delo.ua

График полетов

Полеты внесены в расписание по средам и субботам. Вылеты из Киева в 07:40 с прилетом на Мальту в 10:00.

Обратные вылеты из Мальты в 11:00 с прилетом в Киев в 15:10. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Стоимость билетов

Минимальная цена авиабилетов начинается от 1 грн в одну сторону. В стоимость входит перевозка одного места ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55?40?20 см.

У SkyUp есть право на выполнение полетов на Мальту из Киева. Разрешение выдала Госавиаслужба Украины 26 ноября 2020 года без ограничения по сроку действия.

Разрешение на въезд

Сейчас Мальта запрещает въезд туристов из Украины. Пассажирам следует учитывать возможность запрета на въезд в страну, даже если рейсы будут выполняться

Также авиакомпания может отменить рейсы или изменить расписание по коммерческим причинам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанамиАвтопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами
ТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниютТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниют
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
Юристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» автоЮристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» авто
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для ГрузииМотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Как запустить двигатель в сильный морозКак запустить двигатель в сильный мороз
В SkyUp разъяснили новые условия перевозки товаров Duty FreeВ SkyUp разъяснили новые условия перевозки товаров Duty Free
Wizz Air сократил маршрутную сеть из Киева на 60%Wizz Air сократил маршрутную сеть из Киева на 60%
SkyUp вводит новую норму ручной клади: что изменитсяSkyUp вводит новую норму ручной клади: что изменится
SkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и ЧехиюSkyUp анонсировала новые авиарейсы в Германию и Чехию
Ryanair до весны приостанавливает 70% рейсов из КиеваRyanair до весны приостанавливает 70% рейсов из Киева
На некоторых станциях метро Киева 7-8 января будет ограничен вход для соблюдения карантинаНа некоторых станциях метро Киева 7-8 января будет ограничен вход для соблюдения карантина
Бельгия также запретила авиарейсы из ВеликобританииБельгия также запретила авиарейсы из Великобритании
МАУ и SkyUp вернули стандартную норму ручной клади на рейсах в ТурциюМАУ и SkyUp вернули стандартную норму ручной клади на рейсах в Турцию
Из Киева впервые за 6 лет отправился поезд в АвдеевкуИз Киева впервые за 6 лет отправился поезд в Авдеевку
Последние новости
Подгружаем последние новости