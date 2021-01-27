SkyUp запустит прямые рейсы из Киева на Мальту
SkyUp анонсировал запуск прямых рейсов из Киева на Мальту с 29 мая 2021 года. Об этом пишет avianews.
График полетов
Полеты внесены в расписание по средам и субботам. Вылеты из Киева в 07:40 с прилетом на Мальту в 10:00.
Обратные вылеты из Мальты в 11:00 с прилетом в Киев в 15:10. Время в пути составит 3 часа 10 минут.
Стоимость билетов
Минимальная цена авиабилетов начинается от 1 грн в одну сторону. В стоимость входит перевозка одного места ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55?40?20 см.
У SkyUp есть право на выполнение полетов на Мальту из Киева. Разрешение выдала Госавиаслужба Украины 26 ноября 2020 года без ограничения по сроку действия.
Разрешение на въезд
Сейчас Мальта запрещает въезд туристов из Украины. Пассажирам следует учитывать возможность запрета на въезд в страну, даже если рейсы будут выполняться
Также авиакомпания может отменить рейсы или изменить расписание по коммерческим причинам.