SkyUp запустит прямые рейсы из Киева на Мальту

SkyUp анонсировал запуск прямых рейсов из Киева на Мальту с 29 мая 2021 года. Об этом пишет avianews.

Фото: delo.ua

График полетов

Полеты внесены в расписание по средам и субботам. Вылеты из Киева в 07:40 с прилетом на Мальту в 10:00.

Обратные вылеты из Мальты в 11:00 с прилетом в Киев в 15:10. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Стоимость билетов

Минимальная цена авиабилетов начинается от 1 грн в одну сторону. В стоимость входит перевозка одного места ручной клади с весом до 9 кг и габаритами до 55?40?20 см.

У SkyUp есть право на выполнение полетов на Мальту из Киева . Разрешение выдала Госавиаслужба Украины 26 ноября 2020 года без ограничения по сроку действия.

Разрешение на въезд

Сейчас Мальта запрещает въезд туристов из Украины. Пассажирам следует учитывать возможность запрета на въезд в страну, даже если рейсы будут выполняться

Также авиакомпания может отменить рейсы или изменить расписание по коммерческим причинам.