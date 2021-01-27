Украинских водителей начали предупреждать про эвакуаторы

В Украине дорожные знаки 3.34 «Стоянка запрещена» начали дополнять табличками «Работает эвакуатор». Первые такие таблички появились в Киеве, сообщает в Facebook Центр организации дорожного движения.

Украинских водителей начали предупреждать про эвакуаторы

На данный момент на дорогах украинской столице уже есть 44 соответствующие таблички. Водители их могут увидеть на Крещатике, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, возле Европейской площади.

Всего же на дорогах Киева планируют установить около 300 табличек «Работает эвакуатор». Ожидается, что так в столице станет меньше автомобилистов, которые оставляют свои машины в запрещенных для этого местах.

Центр организации дорожного движения призвал водителей оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах.

Ранее стало известно, что в Украине начали устанавливать новые дорожные знаки 1.40 «Смена покрытия». Они первыми появились в Киеве. Предполагается, что это поможет снизить количество ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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