Можно ли на ходу переключать АКПП

У автоматических коробок передач есть ряд преимуществ по сравнению с другими типами трансмиссии. Автомобиль с АКПП, например, более прост в управлении. Что же касается ресурса «автомата», то он во многом зависит от самого водителя…

Многие владельцы автомобилей с АКПП сразу после запуска двигателя начинают движение, тем самым допуская первую ошибку.

Перед началом движения нужно дать маслу в «автомате» немного прогреться. Достаточно будет даже одной минуты, так что это не отнимет у вас много времени.

Перед началом движения, нажимая на педаль газа, удерживаем педаль тормоза и переключаем селектор в положение R или D.

Переключение селектора на ходу допускается, если во время движения вперед, вы не переключите коробку в режимы P и R. Не нужно переключаться на режим N, ведь управлять автомобилем станет трудней, что увеличивает риск ДТП.

Ранее эксперты рассказали о том, нужно или нет менять масло в АКПП, и с какой периодичностью.