Украина введет санкции против 12 роSSийских авиакомпаний за полеты в Крым
Воздушное пространство будет закрыто для "Победы" и других перевозчиков.
Кабинет министров на заседании 27 января начал процесс введения санкций против 12 роSSийских авиакомпаний, которые вопреки украинскому законодательству летают в оккупированный Крым.
С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также гарантирования безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.
Несмотря на это, роSSийские авиакомпании продолжают полеты на оккупированный полуостров.
Учитывая это, Кабинет министров предлагает ввести трехлетние санкции в виде полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины против следующих авиакомпаний:
- Вологодское авиапредприятие;
- КрасАвиа;
- Комиавиатранс;
- Авиакомпания Азимут;
- Ираэро;
- Авиакомпания Авиасервис;
- Тулпар Эйр;
- Аэролимузин;
- 223 Летный отряд Минобороны РФ;
- Авиакомпания Победа;
- Авиационные технологии инвестиции сервис (Авиатис);
- Авиакомпания Симаргл.
Также под санкции попадет Государственная корпорация по организации воздушного движения в РоSSийской Федерации, предоставляющая аэронавигационные услуги.
Напомним, что санкционные списки в Украине утверждает Совет национальной безопасности и обороны, решения вводит в действие президент Украины.
Сейчас в нем 786 юридических и 1759 физических лиц.