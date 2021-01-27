Украина введет санкции против 12 роSSийских авиакомпаний за полеты в Крым

Воздушное пространство будет закрыто для "Победы" и других перевозчиков.

Кабинет министров на заседании 27 января начал процесс введения санкций против 12 роSSийских авиакомпаний, которые вопреки украинскому законодательству летают в оккупированный Крым.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также гарантирования безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Несмотря на это, роSSийские авиакомпании продолжают полеты на оккупированный полуостров.

Учитывая это, Кабинет министров предлагает ввести трехлетние санкции в виде полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины против следующих авиакомпаний:

Вологодское авиапредприятие; КрасАвиа; Комиавиатранс; Авиакомпания Азимут; Ираэро; Авиакомпания Авиасервис; Тулпар Эйр; Аэролимузин; 223 Летный отряд Минобороны РФ; Авиакомпания Победа; Авиационные технологии инвестиции сервис (Авиатис); Авиакомпания Симаргл.

Также под санкции попадет Государственная корпорация по организации воздушного движения в РоSSийской Федерации, предоставляющая аэронавигационные услуги.

Напомним, что санкционные списки в Украине утверждает Совет национальной безопасности и обороны, решения вводит в действие президент Украины.

Сейчас в нем 786 юридических и 1759 физических лиц.