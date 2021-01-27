Украина введет санкции против 12 роSSийских авиакомпаний за полеты в Крым

Воздушное пространство будет закрыто для "Победы" и других перевозчиков.

Украина введет санкции против 12 роSSийских авиакомпаний за полеты в Крым
Фото: aviatis.aero

Кабинет министров на заседании 27 января начал процесс введения санкций против 12 роSSийских авиакомпаний, которые вопреки украинскому законодательству летают в оккупированный Крым.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также гарантирования безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Несмотря на это, роSSийские авиакомпании продолжают полеты на оккупированный полуостров.

Учитывая это, Кабинет министров предлагает ввести трехлетние санкции в виде полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины против следующих авиакомпаний:

  1. Вологодское авиапредприятие;
  2. КрасАвиа;
  3. Комиавиатранс;
  4. Авиакомпания Азимут;
  5. Ираэро;
  6. Авиакомпания Авиасервис;
  7. Тулпар Эйр;
  8. Аэролимузин;
  9. 223 Летный отряд Минобороны РФ;
  10. Авиакомпания Победа;
  11. Авиационные технологии инвестиции сервис (Авиатис);
  12. Авиакомпания Симаргл.

Также под санкции попадет Государственная корпорация по организации воздушного движения в РоSSийской Федерации, предоставляющая аэронавигационные услуги.

Напомним, что санкционные списки в Украине утверждает Совет национальной безопасности и обороны, решения вводит в действие президент Украины.

Сейчас в нем 786 юридических и 1759 физических лиц.

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