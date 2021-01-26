На Волыни спасатели вытащили из сугроба школьный автобус с детьми

В автобусе находились 12 учеников и двое взрослых.

В Локачинском районе Волынской области утром 26 января спасатели вытащили из снежного заноса школьный автобус с детьми.

Фото: ГСЧС

Как информирует пресс-центр областного управления ГСЧС, сообщение о том, что между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района в сугробе застрял школьный автобус с детьми, поступило в 8:30.

В автобусе находились 12 учеников и двое взрослых, которые направлялись в учебные заведения в с. Козлов и пгт Михайловка.

Фото: ГСЧС

"Для оказания помощи выехали спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Михайловка Управления ГСЧС в Волынской области. С помощью шанцевого инструмента спасатели расчистили часть сугроба и пожарной автоцистерной вытащили автобус из снежной ловушки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области ограничили движение транспорта из-за погодных условий.