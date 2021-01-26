Geely змінила логотип

На честь свого 35-річчя компанія Geely змінила власний логотип.

Кардинальних змін, правда, не відбулося – помінялися шрифт і колір. Таке рішення журналісти з Autohome назвали кроком в майбутнє «з більш професійним ставленням».

Чому ж синій колір змінили на елегантний сірий? Це пояснили тим, що «зоряне небо» – лише один з відтінків сірого. Але в той же час сірий символізує інклюзивність, лаконічність і нейтральність підходу до роботи.

Строгість сірого кольору дозволяє йому завжди бути актуальним. Крім того, він асоціюється з високими технологіями, всесвіту і дослідженнями.

Зміну логотипу не було широко висвітлено в ЗМІ, але в компанії з радістю відповідають на питання журналістів про редизайн, заявляючи, що зробили його самі.