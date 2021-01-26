Новый Renault Duster появился у дилеров: все характеристики

В Сети показали Renault Duster нового поколения, который уже появился у дилеров. Правда, нам эта новинка хорошо знакома…

Новый Renault Duster появился у дилеров: все характеристики

Дело в том, что этот новый Renault Duster на самом деле является моделью второго поколения, которая появилась почти три года назад. Его подготовили специально для рынка РФ. До сих пор роSSийским автолюбителям предлагали Duster первого поколения.

Новый Duster немного увеличился в длине и в колесной базе, получил новое оформление передка, светодиодные габаритные огни, новые задние фонари, более пологое ветровое стекло.

Салон очень сильно напоминает салон купе-кроссовера Renault Arkana и в целом выглядит неплохо. Оборудование у этих моделей тоже во многом одинаковое.

Новый Renault Duster появился у дилеров: все характеристики

Какой двигатель находится под капотом – пока не известно. В нашей стране, например, этот кроссовер оснащается 1,6 л мотором мощностью 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Привод – передний или полный.

Между тем, Renault Duster в третьем поколении может получить электрическую силовую установку. Такой прототип французы уже даже тестировали на дорогах общего пользования.

Новый Renault Duster появился у дилеров: все характеристики

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии реновации может на 30% сократить свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

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