Новый Renault Duster появился у дилеров: все характеристики

В Сети показали Renault Duster нового поколения, который уже появился у дилеров. Правда, нам эта новинка хорошо знакома…

Дело в том, что этот новый Renault Duster на самом деле является моделью второго поколения, которая появилась почти три года назад. Его подготовили специально для рынка РФ . До сих пор роSSийским автолюбителям предлагали Duster первого поколения.

Новый Duster немного увеличился в длине и в колесной базе, получил новое оформление передка, светодиодные габаритные огни, новые задние фонари, более пологое ветровое стекло.

Салон очень сильно напоминает салон купе-кроссовера Renault Arkana и в целом выглядит неплохо. Оборудование у этих моделей тоже во многом одинаковое.

Какой двигатель находится под капотом – пока не известно. В нашей стране, например, этот кроссовер оснащается 1,6 л мотором мощностью 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Привод – передний или полный.

Между тем, Renault Duster в третьем поколении может получить электрическую силовую установку. Такой прототип французы уже даже тестировали на дорогах общего пользования.

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии реновации может на 30% сократить свою модельную линейку.