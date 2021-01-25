В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"

В Киеве на Подольском спуске и улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия".

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

"Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, что при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. Да и во всей Украине фактически нет ни одной дороги, на которой не менялся бы тип покрытия. Резкое изменение дорожного покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 в Правила дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость", - пояснил он.

Осипов отметил, что участки с различным дорожным покрытием являются аварийно-опасными, ведь имеют разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Фото: kyivcity.gov.ua

Похожие знаки действуют и на территории Евросоюза , например, в Латвии. В Латвийских ПДД есть знак 273.10 "Изменение покрытия дороги", который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.