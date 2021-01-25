В Луцке водитель избил патрульного во время оформления ДТП

В Луцке 38-летний местный житель избил патрульного полицейского во время оформления дорожно-транспортного происшествия. Сотрудника полиции с травмами головы госпитализировали, а злоумышленника задержали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В воскресенье около 22:00 часов сотрудники патрульной полиции прибыли на место дорожно-транспортного происшествия без травмированных.

При оформлении материалов у водителя, который совершил автопроисшествие, обнаружили предмет, похожий на пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения осмотра и изъятия оружия. Однако водитель вмешался в работу полицейских - мужчина вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего нанес удар в область лица одному из патрульных. Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами головы.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения правонарушителю в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, на Полтавщине пьяный водитель культиватора побил патрульного.