ТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниют
Коррозия со временем может развиться практически на любом автомобиле. Вот только некоторые из них ржавеют быстрей других. Эксперты журнала «За рулем», опросив автовладельцев и сотрудников СТО, назвали ТОП-5 автомобилей, на которых быстрей других появляется ржавчина.
Lada Granta первого поколения (см. фото вверху)
Качество оцинковки у этого автомобиля не стабильное. Ржавчина быстрей всего появляется там, где кузов закрыт шумоизоляцией. Самые слабые в этом отношении места – неокрашенные участки под капотом и со стороны днища.
Renault Logan/Sandero
Речь идет про автомобили, которые выпускает «АвтоВАЗ». Интересно, что хэтчбек менее склонен к коррозии, чем седан. Ржавчина появляется везде, где металл не покрыт грунтовкой. Иногда – через два года после начала эксплуатации.
Skoda Yeti
У этого чешского кроссовера было много жалоб на коррозию ещё в гарантийный период. Именно поэтому его и включили в этот рейтинг. Интересно, что другие модели компании Skoda обладают гораздо лучшей антикоррозионной защитой.
Mazda 6 первого поколения
Коррозия может появиться у этого «японца» уже после 2-3 года после начала эксплуатации. А все из-за реагентов, которыми зимой посыпают наши дороги. Быстрей всего ржавчина развивается со стороны днища.
УАЗ «Патриот»
Ржавчина у этого внедорожника появляется на стыках панелей, бамперах, арках, внизу дверей, порогах и т.д. Особенно часто – под рамкой заднего номерного знака.
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