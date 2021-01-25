ТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниют

Коррозия со временем может развиться практически на любом автомобиле. Вот только некоторые из них ржавеют быстрей других. Эксперты журнала «За рулем», опросив автовладельцев и сотрудников СТО, назвали ТОП-5 автомобилей, на которых быстрей других появляется ржавчина.

Lada Granta первого поколения (см. фото вверху)

Качество оцинковки у этого автомобиля не стабильное. Ржавчина быстрей всего появляется там, где кузов закрыт шумоизоляцией. Самые слабые в этом отношении места – неокрашенные участки под капотом и со стороны днища.

Renault Logan/Sandero

Речь идет про автомобили, которые выпускает «АвтоВАЗ». Интересно, что хэтчбек менее склонен к коррозии, чем седан. Ржавчина появляется везде, где металл не покрыт грунтовкой. Иногда – через два года после начала эксплуатации.

Skoda Yeti

У этого чешского кроссовера было много жалоб на коррозию ещё в гарантийный период. Именно поэтому его и включили в этот рейтинг. Интересно, что другие модели компании Skoda обладают гораздо лучшей антикоррозионной защитой.

Mazda 6 первого поколения

Коррозия может появиться у этого «японца» уже после 2-3 года после начала эксплуатации. А все из-за реагентов, которыми зимой посыпают наши дороги. Быстрей всего ржавчина развивается со стороны днища.

УАЗ «Патриот»

Ржавчина у этого внедорожника появляется на стыках панелей, бамперах, арках, внизу дверей, порогах и т.д. Особенно часто – под рамкой заднего номерного знака.

Ранее эксперты назвали 10 самых надежных автомобиля, которые можно покупать даже с большим пробегом