Стало известно, когда начнется заказ нового Toyota Land Cruiser 300

Любители внедорожников смогут заказывать новый Toyota Land Cruiser 300 с марта 2021 года, хотя его официальная премьера состоится в августе текущего года. Об этом сообщил японский журнал BestCarWeb со ссылкой на собственные источники.

Знаменитый японский внедорожник сменит свое поколение через 14 лет. Это будет преемник Land Cruiser 200.

Ожидается, что Land Cruiser 300 построят на новой платформе, которая базируется на архитектуре TNGA. У него не будет привычного 4,8 л двигателя. Зато он получит 6-цилиндровый 3,5 л турбодвигатель и 3,3 л турбодизель. Покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой, которая подзаряжается.

Коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая. Привод, конечно, полный.

К сожалению, пока все эти технические подробности являются только инсайдерской информацией. Они официально не подтверждены.

Напомним, ранее новый Toyota Land Cruiser 300 впервые заметили во время дорожных тестов.