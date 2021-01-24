В Житомирской области легковушка влетела в дерево, три человека погибли

Детей в салоне не было.

В Житомирской области легковушка влетела в дерево, три человека погибли

В Овручском районе Житомирской области спасатели деблокировали трех погибших из поврежденного в результате ДТП автомобиля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Житомирской области.

"24 января около 2:25 в Службу спасения поступило сообщение от полиции о том, что на автодороге Орехов - Словечно вблизи с. Песчаница Овручского района произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля "Skoda Octavia" столкнулся с деревом, и авто загорелось. В результате данного происшествия три человека погибли (детей в салоне не было).

Спасатели сначала потушили горящее транспортное средство, а затем с помощью спецоборудования деблокировали тела погибших людей.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции. Движение в обоих направлениях автодороги Овруч - Словечно открыто.

Напомним, во Львовской области водитель маршрутки, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд Ставчани - Любинь Великий. В результате столкновения с поездом погиб пассажир маршрутки.

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