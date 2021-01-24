Брутальный внедорожник превратили в авто для девочек

Возле одного из роскошных отелей Беверли-Хиллз, США , заметили внедорожник Rezvani Tank в необычном цвете кузове. Он окрашен в розовый цвет. Салон у него не менее экстравагантный.

Компания Rezvani выпускает свои брутальные внедорожники с 2017 года. Tank в стандартной комплектации с красным цветом кузова, черным кожаным салоном и 6,4 л двигателем мощностью 500 л.с. стоит от 155 тысяч долларов.

Если клиент хочет какой-то другой цвет кузова, то ему нужно дополнительно заплатить 5 тысяч долларов.

На этом розовом внедорожнике ездит, видимо, богатая леди. Цвет кузова явно не сочетается с брутальной сущностью этого автомобиля. Розовые даже колесные диски и логотипы.

Сиденья сделаны из синей кожи со вставками лимонного цвета. В общем, очень оригинальное сочетание цветов у этой машины.

Между тем, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD, опросив большое количество автомобилистов, назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.