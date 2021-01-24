Українець створив унікальне авто

59-річний Ігор Радь, що проживає на Тернопільщині, змайстрував унікальний снігохід. Машина, перероблена з “Москвича” пересувається на гусеницях і легко долає 1,5-метрові замети. Про це повідомляє ТСН.

Над своїм винаходом умілець з міста Зборів Тернопільської області працював 2,5 роки. Снігохід має кабіну від польського “Жука”, арешту – від “Москвича”.

Снігохід має вісім коліс, які обтягнуті гумовою гусеницею, а спереду у нього розташовується “ніж”, яким він розрізає снігові замети.

Винахідник ще не встиг обкатати всюдихід і поки він їде лише уперед та назад. Проте Ігор Радь випробуваннями свого винаходу задоволений.

За його словами, поки майстрував транспортний засіб, то набудував купу планів. Також він планує змайструвати ще один снігохід, але вже не на гусеницях, а на лижах.

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