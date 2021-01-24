Как за 60 секунд вскрыть любой автомобиль (видео)

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда ключи оставались внутри машины и невозможно было попасть в нее. В Сети показали видео, в котором специалист менее чем за одну минуту открыл заблокированную Hyundai Elantra.

Действие в этом видео происходит в Канаде. Владелец Hyundai Elantra не смог её открыть, так как ключи остались в салоне. Тогда он вызвал эвакуатор, чтобы добраться к специализированной мастерской.

Однако, эвакуаторщик оказался, как говорится, специалистом широкого профиля. Он предложил самостоятельно решить эту проблему прямо на месте.

Специалист просунул небольшую плотную подушку с насосом между водительской дверью и средней стойкой. Потом он надул насосом подушку. В результате между дверью образовался небольшой зазор. Он просунул в него крюк, которым подцепил рычаг блокировки двери. Дверь открылась. На всё это понадобилось 60 секунд, даже немногого меньше.

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