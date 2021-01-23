На Львовщине маршрутка столкнулась с электричкой, есть пострадавшие

Во Львовской области водитель маршрутки, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд Ставчаны - Любинь Великий.

Об этом говорится на странице Львовской железной дороги в соцсети Facebook.

"Сегодня, 23 января, около 9 часов дорожно-транспортное происшествие случилось на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны - Любинь Великий, на Львовщине", - говорится в сообщении.

Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением "Львов - Пустомыты" пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающей движение автотранспорта, и выехал на переезд.

Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

В результате аварии получили травмы два пассажира автобуса. Пострадавшие доставлены в медучреждение г. Обухов. В связи с расследованием обстоятельств ДТП на месте происшествия, задержано движение двух пригородных поездов.

Задержки в движении пассажирских поездов нет. По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения.

"Железнодорожники констатируют, что водители автотранспорта и в дальнейшем пренебрегают собственной жизнью и безопасностью пассажиров и продолжают нарушать правила дорожного движения. Поэтому в очередной раз призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!!", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2020 года в Запорожской области в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель легкового автомобиля ВАЗ, женщину-пассажира госпитализировали.