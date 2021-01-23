Кабмин поддержал закон о платных автодорогах

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов к строительству украинских автодорог. Это будут дороги, за проезд по которым автомобилистам придется платить.

Проект закона предусматривает, что в концессию будет передаваться строительство, ремонт и содержание дорог. Деньги будут вкладывать частные инвесторы, но государство обещает платить за инфраструктуру (в рассрочку в течение 20-30 лет).

Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, то платеж инвестору со стороны государства снизится на соответствующий размер штрафов.

В концессию могут передаваться дороги национального значения. Одновременно с платными дорогами должны оставаться альтернативные бесплатные пути в том же направлении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в рамках пилотного проекта в концессию планируют передать 6 участков дорог общей протяженностью 1400 км.

Напомним, в конце 2020 года Кабмин утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге, построенной на условиях концессии. Владельцам легковых автомобилей придется платить 0,023 евро за каждый километр.