Кабмин поддержал закон о платных автодорогах

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов к строительству украинских автодорог. Это будут дороги, за проезд по которым автомобилистам придется платить.

Кабмин поддержал закон о платных автодорогах

Проект закона предусматривает, что в концессию будет передаваться строительство, ремонт и содержание дорог. Деньги будут вкладывать частные инвесторы, но государство обещает платить за инфраструктуру (в рассрочку в течение 20-30 лет).

Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, то платеж инвестору со стороны государства снизится на соответствующий размер штрафов.

В концессию могут передаваться дороги национального значения. Одновременно с платными дорогами должны оставаться альтернативные бесплатные пути в том же направлении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в рамках пилотного проекта в концессию планируют передать 6 участков дорог общей протяженностью 1400 км.

Напомним, в конце 2020 года Кабмин утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге, построенной на условиях концессии. Владельцам легковых автомобилей придется платить 0,023 евро за каждый километр.


Максимов Віталій, Тудей

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