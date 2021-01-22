Китайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литра

Китайская компания Great Wall показала свой новый кроссовер Wey Mocha. Его полноценная гибридная версия будет расходовать 1,4 литра топлива на 100 километров пути.

Китайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литра

Покупателям Mocha предложат в двух версиях – с бензиновым двигателем и 48-вольтовым стартер-генератором, а также с полноценной гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). Интересно, что версия Plug-in Hybrid будет длиннее и шире, чем многие внедорожники.

Внешне версия Plug-in Hybrid от стандартной будет отличаться только по-другому оформленной оптикой, бамперами, радиаторной решёткой, дверными ручками и колесными диски. В целом этот кроссовер отличается большой радиаторной решеткой, узкой оптикой и выдвижными дверными ручками.

Китайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литра

Мощность и динамические характеристики пока не сообщаются, но экономичность китайцы обещают отличную. Полноценный гибрид будет расходовать всего 1,4 литра топлива на 100 км.

Продажи Wey Mocha должны начаться до конца текущего года. Через некоторое время он появится и в Европе. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Китайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литра

Ранее мы сообщили, что британские эксперты составили рейтинг самых надежных и ненадежных кроссоверов в возрастной категории от 3 до 8 лет.


Максимов Віталій, Тудей

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