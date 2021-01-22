Профильный комитет Рады "в последний раз" согласовал льготное растаможивание "евроблях"

Далее "придется платить штрафы".

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 21 января согласовал пакет из двух законопроектов о временном упрощении таможенного оформления автомобилей на иностранных номерах, так называемых евроблях.

На сайте Верховной Рады сообщается, что законопроекты предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Они будут касаться автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года.

Их можно будет растаможить по ставке, которая не будет превышать тысячи евро.

"В заключительных положениях законопроекта мы предлагаем средства, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования и т.д.", - прокомментировал решение депутат "Слуги народа" Александр Ковальчук.

Министерство финансов было против, назвав недопустимым отмену оценки стоимости транспортных средств и необходимым сохранение ограничения возраста автомобилей. Заместитель министра Светлана Воробей предлагала ввести ставки налогообложения на том же уровне, который действовал ранее во время льготного периода.

Формула растаможивания

Ковальчук "призвал украинцев не верить в то, что можно будет еще раз «раскачать» Верховную Раду на льготы, а платить пошлину при ввозе автомобилей, иначе придется платить штрафы".

Он также пообещал, что в ближайшее время будет наработан законопроект, предусматривающий постепенное, в течение пяти лет, снижение стоимости растаможки транспортных средств.

Представители общественной организации "Авто Евро Сила" уже заявили, что их не устраивают предложенные изменения, и они планируют снова пикетировать Верховную Раду, чтобы депутаты приняли ранее забракованный законопроект №3704.

"3704 давал возможность абсолютно всем, и на будущее, владеть транспортными средствами доступно. Но по тому законопроекту, о котором сегодня говорил Ковальчук, ограничиваемся только теми транспортными средствами, которые были завезены до 31.12.2020 года. То есть евробляхерам можно, а другим это будет потом нельзя. Это "потом" только для блях мы делаем уже 4,5 лет. Когда это будет для всех - вообще неизвестно", - сказал один из лидеров "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич.

Напомним, что в 2018 году Верховная Рада уже пыталась решить проблему евроблях и приняла два закона.

Первый ввел новую формулу акцизного налога, которая рассчитывается как произведение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на Коэффициент двигателя (объем/1000) и Коэффициент возраста (количество полных календарных лет). Второй сильно повысил размеры штрафов за нарушение сроков пребывания евроблях в Украине.

Кроме того, с 25 ноября 2018 до 24 февраля 2019 года действовал льготный период, за время которого украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч автомобилей на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.