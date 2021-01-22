“Евробляхи“ можно будет растаможить на льготных условиях - новый закон

21 января 2021 года Комитет по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Верховной Рады одобрил новый законопроект, который предусматривает растаможку «евроблях» по льготным ценам. Скоро этот законопроект зарегистрируют в парламенте.

“Евробляхи“ можно будет растаможить на льготных условиях - новый закон

В частности, с автомобилями на иностранных номерах, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года с нарушением таможенных правил, можно будет поступить двумя путями.

Первый путь – вывезти машину за границу, заплатив при этом на таможне штраф в 8 500 гривен.

Второй путь – оставить машину в Украине, заплатить штраф в 8 500 гривен, а также оплатить стоимость растаможки.

Автомобиль должен соответствовать стандарту Евро-2 или выше. Срок действия закона – 180 дней с момента вступления в силу.

Стоимость растаможки: ввозной пошлины не будет; акциз по формуле, которая учитывает возраст машины, тип топлива и объем двигателя; 20% НДС будет рассчитываться на акциз, а не на стоимость автомобиля.

В ближайшее время этот законопроект зарегистрируют в Верховной Раде.

Ранее стало известно, что народные депутаты Верховной Рады могут рассмотреть законопроект №3704, предусматривающий введение доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, в феврале.


Максимов Віталій, Тудей

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