Как запустить двигатель в сильный мороз

Бывают ситуации, когда в умеренный мороз двигатель работал хорошо, а когда стукнул мороз в -25, заводиться перестал. Сегодня мы расскажем, как заводить исправный двигатель в сильный мороз без буксира и «толкача».

Как запустить двигатель в сильный мороз

Вышеописанная ситуация может возникнуть, если масло, застывшее до состояния густого клея, не дает стартеру прокрутить двигатель, или если не тянет аккумуляторная батарея.

В таком случае опытные водители при помощи небольшой электропечки разогревают масло. Электропечку ставят под картер, потом включают малый режим, а двигатель накрывают одеялом. Процесс разогрева масла продолжается около одного часа. После этого двигатель может прокручиваться.

Если же не тянет АКБ, то её тоже нужно отогреть. Но учтите, что её нельзя поливать сверху, так как между клеммами может появиться токопроводящий мостик, и она будет разряжаться.

Лучшее средство - ванна с горячей водой. Но вода не должна быть слишком горячей. Её должна терпеть рука. Отогрев батареи займет минут тридцать.

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали четыре типичных ошибки автомобилистов, из-за которых разряжаются аккумуляторы.


Максимов Віталій, Тудей

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