Полиция получит право останавливать авто “без причины“

На следующей неделе нардепы Верховной Рады рассмотрят законопроект № 2695, который предусматривает усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД и расширяет полномочия полицейских на дорогах. Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Полиция получит право останавливать авто “без причины“

Если народные депутаты утвердят этот законопроект, то полицейские получат право практически без причины останавливать автомобили. В рамках «профилактических мероприятий».

Правда, есть одно небольшое «но». Такое право у правоохранителей будет только ночью (с 22:00 до 08:00), а также в выходные и праздничные дни.

Законопроект также предусматривает, что водитель, которого остановили полицейские, не должен будет передавать им свои документы. Их достаточно показать. Кроме того, водитель не обязан выключать двигатель, держать руки на руле и так далее.

При проведении «профилактических мероприятий» полицейские не должны предупреждать водителей про свое присутствие какими-либо дорожными знаками, фишками или сигналами.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить в Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что это поможет снизить количество ДТП со смертельным исходом.


Максимов Віталій, Тудей

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