Toyota Land Cruiser 300 выпустят позже чем ожидалось

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, дебютирует не весной, а 1 августа 2021 года. Такая информация появилась в социальных сетях, но она официально не подтверждена.

Toyota Land Cruiser 300 выпустят позже чем ожидалось

Дело в том, что бывший главный инженер Toyota Land Cruiser отчитывает дни до 1 августа 2021 года. Именно в этот день будут отмечать 70-летие знаменитого японского внедорожника.

Правда, до конца не понято, зачем бывший главный инженер Toyota Land Cruiser отчитывает дни до 70-летнего юбилея Land Cruiser. Возможно, он что-то знает о том, когда японский автогигант покажет новое поколение этой модели.

По слухам, Toyota Land Cruiser 200, то есть модель, которая находится в продаже уже 14 лет, прекратят выпускать в ближайшие недели. Японскому автогиганту понадобится несколько месяцев, чтобы подготовить конвейер к выпуску Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser 300 выпустят позже чем ожидалось

Новый Toyota Land Cruiser может получить подзаряжаемую гибридную силовую установку, которая поможет значительно снизить расход топлива. У него также появятся другие современные технологии.

Напомним, ранее в Украине начались продажи Toyota Camry в топовой комплектации с 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с. Это самая мощная и быстрая Camry.


Максимов Віталій, Тудей

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