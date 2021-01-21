Количество пассажиров в поездах дальнего следования в 2020 году уменьшилось на 70%

Перевезли только 16 млн человек.

Количество пассажиров в поездах дальнего следования в 2020 году уменьшилось на 70%
Фото: Александр Рудоманов

Укрзализныця отчиталась о том, что по итогам 2020 года перевезла в поездах дальнего следования только 16 млн пассажиров. Это на 70% меньше по сравнению с 2019 годом, когда было продано более 53 млн билетов. В 2018 году перевезли почти 56 млн пассажиров, в 2017 году - до 60 млн.

Как сообщается на сайте УЗ, наиболее популярным сообщением стал маршрут Киев - Харьков (туда и обратно), здесь в прошлом году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

Вторым по популярности стало сочетание Киев - Львов, перевезено 652,8 тыс. пассажиров. В сообщении Киев - Днепр было перевезено 561,8 тыс. пассажиров, Киев - Винница - 472,6 тыс., Киев - Одесса - 383,5 тыс.

В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков.

Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной болезни Укрзализныця не перевозила пассажиров с 18 марта до 1 июня 2020 года (без учета небольшого количества "эвакуационных" рейсов) и до сих пор не восстановила свою маршрутную сеть в полном объеме.

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