Lyft зарегистрировал "дочку" в Украине

Американская компания ищет программистов.

Lyft зарегистрировал "дочку" в Украине
Фото: lt.wikipedia.org

Американский сервис такси Lyft зарегистрировал "дочку" в Украине.

Несколько дней назад издание AIN.ua сообщило, что Lyft, который в США является основным конкурентом Uber, активно ищет технических специалистов для работы в Киеве.

Впоследствии другое издание НВ заметило, что в едином государственном реестре предприятий и организаций появилась запись о ООО "Лифт Юкрейн". Ее владельцем является компания Lyft из Делавэра.

"Лифт Юкрейн" зарегистрировали 18 января. Основной вид деятельности - компьютерное программирование.

"Lyft всегда работает над тем, чтобы нанимать и сохранять в штате талантливых инженеров по всему миру, и Украина известна своими талантами высшего уровня", - ответили в компании на запрос НВ о планах Lyft в Украине.

Запускать такси в Киеве компания пока не планирует.

Сервис такси Lyft запустили в 2012 году Логан Грин и Джон Циммер.

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