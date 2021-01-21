Украинские АЗС будут повышать цены на топливо до конца января

До конца января 2021 года в Украине может продолжиться увеличение стоимости топлива на АЗС. Эксперты ГП «Госвнешинформ» считают, что на это повлияет рост цен на топливо в Европе и значительное снижение маржи на украинских заправках.

Украинские АЗС будут повышать цены на топливо до конца января

В частности, с 31 декабря 2020 года по 15 января 2021 года цена бензина и ДТ на рынке Европы увеличилась на 29 и 24 долларов за тонну соответственно. Значит в конце января в Украине эти виды автомобильного топлива могут подорожать на 1,1 гривну за литр.

Что же касается расчетной маржи в розничной торговле, то в январе по отношению к декабрю она снизилась на 860 грн/т для дизельного топлива и на 1925 грн/т для бензина.

Учитывая всё это, эксперты ГП «Госвнешинформ» прогнозируют большую вероятность подорожание топлива на украинских АЗС до конца текущего месяца.

Ранее стало известно, что примерно 30-40% украинских АЗС имеют «подозрительные» паспорта качества топлива. Такое заявление сделала руководитель отдела рыночного надзора Государственной экологической инспекции Елена Сибелева.


Максимов Віталій, Тудей

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