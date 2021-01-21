В Японии из-за метели 134 автомобиля попали в цепное ДТП

В Японии из-за сильной метели как минимум 134 автомобиля попали в ДТП. Они врезались друг в друга, не успевая затормозить.

В Японии из-за метели 134 автомобиля попали в цепное ДТП

Это происшествие произошло на участке трассы длиной около 1 километр. Из-за плохих погодных условий там ограничили скорость до 50 км/ч, но это не помогло предотвратить массовое ДТП.

По предварительным данным, в машинах, которые попали в эту аварию, было около 200 человек. 12 из них с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Известно как минимум об одном погибшем.

Власти Японии проводят настоящую спасательную операцию на месте массовой аварии. Движение по этой трассе остановлено уже почти целые сутки.

В Японии из-за метели 134 автомобиля попали в цепное ДТП

В Японии сейчас, как и во многих других странах, идут сильные снегопады. Из-за этого резко увеличилось количество ДТП. Были случаи, когда в огромных дорожных пробках застревали сотни автомобилистов.

Напомним, что патрульная полиция Украины дала советы водителям, как зимой не попасть в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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