Hyundai показал свой самый дешевый кроссовер

Компания Hyundai показала в Сети изображение-тизер своего нового кроссовера Bayon. Это будет самый маленький и самый недорогой паркетник в линейке Hyundai.

По тизерам трудно судить об общем дизайне Hyundai Bayon. Зато понятно, что у него будет раздельная головная оптика в стиле Hyundai Kona, широкая радиаторная решетка и разнесенные далеко друг от друга задние фонари в виде стрелок, которые соединены тонкой светодиодной полосой.

К сожалению, южнокорейский автогигант до сих пор не раскрыл техническую информацию про Bayon. Мы знаем, что у него будет передний привод, и что он построен на базе нового хэтчбека i20.

Предполагается, что у этого паркетника будет цифровая приборная панель, большой дисплей информационно-развлекательной системы, широкий набор оборудования и современные технологии. Что же касается линейки двигателей, то топовым будет туробомотор мощностью 120 л.с. со стартер-генератором.

Официальная премьера Hyundai Bayon должна состояться уже в ближайшее время. В продаже он появится во второй половине текущего года. Это будет самый недорогой кроссовер в линейке Hyundai, но его цена пока не известна.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения.