Украинский вездеход Sherp протестировали на дорогах США (видео)

Американский блогер разместил в Сети видео, в котором показал, как украинский вездеход Sherp может справиться с бытовыми задачами. Для этого он воспользовался услугами общепита, съездил на автомойку и попробовал самостоятельно заправиться.

Украинский вездеход Sherp протестировали на дорогах США (видео)

Сразу скажем, что, несмотря на компактные размеры, Sherp – это далеко не лучшее транспортное средство для поездок по городу. Тем более, что в США на нем нельзя ездить по городским дорогам (только где-нибудь в глуши, как и полается настоящему вездеходу). Во всяком случае, такого мнения придерживаются американцы.

Блогер взял в путешествие свою девушку. Вначале он показал, как пропадают в кабину вездехода. После недолгих приготовлений американец на скорости 20 км/ч отправился в город, привлекая к себе, вернее, к своему вездеходу, большое внимание.

Украинский вездеход Sherp протестировали на дорогах США (видео)

Первой остановкой стал ресторан быстрого питания Dunkin' Donuts. Блогеру, для того, чтобы забрать свой заказ, пришлось выйти из вездехода. Затем он, после, мойки, отправился дальше.

Украинский вездеход Sherp протестировали на дорогах США (видео)

Следующей остановкой стал McDonald's. Там блогеру тоже пришлось выйти из салона, чтобы забрать свой стакан. И тут его и девушку поджидал настоящий шок. Оказывается, в «Шерпе» нет подстаканников!

Затем украинский вездеход поехал на АЗС. Там его водителю пришлось помучаться с парковкой, чтобы топливный шланг доставал до бензобака.

Ранее стало известно, что Sherp PRO ATV купил за 120 тысяч долларов известный американский рэпер Канье Уэст.


Максимов Віталій, Тудей

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