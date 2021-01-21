Юристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» авто

Сотрудники полиции имеют право визуально осмотреть салон и багажник автомобиля только если для этого есть законные основания и с соблюдением определенных процедур. Об этом рассказали юристы компании «Дорожный адвокат».

Юристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» авто

В частности, поверхностный осмотр автомобиля правоохранители могут провести, если у них есть основания считать, что в нем находится преступник или похищенный человек; если в авто есть запрещенные или опасные предметы; если машина - орудие преступления.

Также правоохранители могут визуально осмотреть машину, если она стоит в том месте, где может быть совершено преступление.

Если полицейский захочет провести поверхностный осмотр вашего автомобиля, потребуйте, чтобы он вначале назвал законное основание для этого.

Перед поверхностным осмотром правоохранители должны предупредить водителя о его правах.

Во время поверхностного осмотра полицейские имеют право потребовать открыть двери салона и багажник. Они не имеют право быть в середине машины.

Свидетели при поверхностном осмотре не предусмотрены. Водитель имеет право делать видеозапись. Юристы рекомендуют внимательно следить за правоохранителями, чтобы они ничего не подкинули незаконного.

Ранее адвокат рассказал, в каких случаях запись видеорегистратора может служить доказательством в суде.


Максимов Віталій, Тудей

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