Skoda Kodiaq подготовили для поездок по бездорожью

Skoda Kodiaq – отличный современный среднеразмерный кроссовер. Но вряд ли он подходит для поездок по настоящему бездорожью. Парни из немецкого ателье Delta4x4 устранили этот недостаток. Они специально подготовили Kodiaq для поездок по бездорожью.

Skoda Kodiaq подготовили для поездок по бездорожью

Ранее ателье Delta4x4 работала с другими автомобилями компании Skoda. Вначале они взялись за Yeti, а потом за Karoq. Теперь настала очередь Kodiaq.

Дорожный просвет у Kodiaq подняли на 20 мм. Он получил 18-дюймовые внедорожные колеса, с 29-дюймовыми внедорожными шинами 225/55R от BFGoodrich, а также светодиодную рампу. Есть также дополнительная защита шасси, лебедка и т.д.

Skoda Kodiaq подготовили для поездок по бездорожью

Произошли ли какие-то изменения в салоне – не сообщается. Если они и были, то небольшие.

Конечно, из Kodiaq нельзя сделать классический внедорожник. Однако, доработка от Delta4x4 позволяет ему лучше чувствовать себя на бездорожье. К тому же выглядит он отлично.

Skoda Kodiaq подготовили для поездок по бездорожью

Ранее стало известно, что Skoda Octavia нового поколения получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас.


Максимов Віталій, Тудей

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