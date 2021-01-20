Аваков пообещал отправлять «евробляхи» на штрафплощадки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем новом интервью заявил, что полиция будет отправлять на штрафплощадки автомобили на иностранной регистрации, которые не закреплены за каким-то одним человеком и нарушают таможенные правила.

По его словам, автомобили на иностранной регистрации создают украинской полиции определенные проблемы.

В качестве примера министр привел ситуацию, когда «евробляха» сбивает пешехода. Когда полицейские прибывают на место такого происшествия, то им не понятно, кого штрафовать. Автомобиль есть, а водитель отсутствует. В таком случае правоохранителям трудно найти виновника.

Поэтому Аваков пообещал, что полиция будет отправлять на штрафплощадки автомобили на иностранной регистрации, которые не закреплены за каким-то одним человеком и нарушают таможенные правила.

Ранее стало известно, что народные депутаты Украины могут рассмотреть в первом чтении законопроект №3704, предусматривающий введение доступной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, в феврале 2021 года.