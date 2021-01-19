Криклий планирует развитие междугородного велосообщения

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют развитие транспортных сообщений в стране и, в частности, велосипедной инфраструктуры в городах и между городами.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменений климата.

"Есть соответствующий Action plan (план действий), который должен в ближайшее время приниматься. Согласно ему предусматриваются конкретные действенные шаги, в том числе такие, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов. В этих положениях рассматривается развитие электротранспорта в первую очередь, общественного транспорта и обеспечение велосипедной инфраструктуры с должным уровнем качества и безопасности в городах и между городами", - сказал министр инфраструктуры.

Напомним, в июне 2019-го пункт проката велосипедов открыли возле Офиса президента. Годом ранее в столице появился сервис проката велосипедов nextbike. Пользователи могут арендовать транспортное средство на одном пункте проката, а оставить в другом месте на аналогичном пункте.