Криклий планирует развитие междугородного велосообщения

В ближайшее время должны принять соответствующий план действий.

Криклий планирует развитие междугородного велосообщения
Владислав Криклій
Фото: скрін трансляції

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют развитие транспортных сообщений в стране и, в частности, велосипедной инфраструктуры в городах и между городами.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменений климата.

"Есть соответствующий Action plan (план действий), который должен в ближайшее время приниматься. Согласно ему предусматриваются конкретные действенные шаги, в том числе такие, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов. В этих положениях рассматривается развитие электротранспорта в первую очередь, общественного транспорта и обеспечение велосипедной инфраструктуры с должным уровнем качества и безопасности в городах и между городами", - сказал министр инфраструктуры.

Напомним, в июне 2019-го пункт проката велосипедов открыли возле Офиса президента. Годом ранее в столице появился сервис проката велосипедов nextbike. Пользователи могут арендовать транспортное средство на одном пункте проката, а оставить в другом месте на аналогичном пункте.

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