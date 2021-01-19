Розничные операторы повысили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз

Розничные операторы повысили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз

Розничные операторы 19 января повысили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Сеть "БРСМ-Нафта" в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,49-22,69 грн/л. В среднем по сети дизтопливо подорожало на 5 коп./л, до 22,64 грн/л, сообщает encorr.

Дизельное топливо в столичной сети KLO подорожало на 20 коп./л, до 25,99 грн/л. Цена бензинов на KLO осталась на прежнем уровне.

BVS увеличила стоимость бензинов и ДТ на 20-30 коп./л: А-92 - до 24,89 грн/л, А-95 - до 25,89 грн/л, ДТ - до 24,79 грн/л. На станциях "Катрал" все виды топлива подорожали 10 коп./л.

Такие сети как Chipo, Motto и SUN OIL подняли цены на топливо в разных регионах в пределах 10-30 коп./л.

Кроме того, крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз, вследствие чего средняя стоимость автогаза по Украине 19 января выросла до 12,77 грн/л (+15 коп./л).

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 21-25 коп./л, до 12,21–12,23 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Хмельницкой областях, где стоимость автогаза выросла на 75 коп./л и 55коп./л - до 12,55 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-50 коп./л.

В сети ОККО автогаз подорожал на 31 коп./л, до 13,66 грн/л. "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены автогаза на 10-30 коп./л, до 12,49-13,19 грн/л.

Сети как AMIC, KLO, UPG, "Параллель", Chipo, "Нефтек", Marshal, SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-45 коп./л.

МинПром по материалам enkorr

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