"Укравтодор" предупредил об опасности на дорогах в пяти областях

На Крещение, 19 января, погода в Украине будет морозной, как и всю предыдущую неделю. Вместе с тем, снегопады в ряде областей прекратятся. Согласно прогнозу, сильный снег ожидается только в пяти регионах. Проезд основными дорогами здесь будет под контролем, сообщили в "Укравтодоре".

“Укравтодор“ предупредил об опасности на дорогах в пяти областях из-за обильных снегопадов

В частности, в Донецкой области на дорогах возникают снежные накаты. Небольшой снег падает сегодня в Киевской, Львовской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Здесь движение транспорта не затруднено, однако пешеходам стоит быть осторожными, переходя дорогу.

Покрытие на дорогах государственного значения 19 января в большинстве областей сухое, в Днепропетровской области местами гололед. В Волынской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Хмельницкой дороги скользкие.

В "Укравтодоре" отмечают, что в областях, где сегодня пройдут осадки, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега и осуществляется их обработка противогололедными материалами. Для этого задействованы 596 единиц техники и 791 человек.

По прогнозу "Укргидрометцентра", со среды, 20 января, в Украине постепенно начнет теплеть. Температура воздуха на Западе поднимется до 0 ... +2 днем, и до -7 ...- 9 ночью. В столице столбики термометров поднимутся до -6 ...- 8 градусов, ночью все еще будет холодно - до -16 ...- 18 градусов. На юге синоптики передают потепление до -1 ...- 7 градусов, на Востоке морозы пока не отступать. Там днем ожидается до -13 ...- 15 градусов, ночью - до -21 ...- 23 градусов. Снег пройдет только в западных областях. На остальной территории сухо, ветер южный, 5-10 м/с.

“Укравтодор“ предупредил об опасности на дорогах в пяти областях из-за обильных снегопадов
Ранее сообщалось, что в Одессе при температуре в -14 градусов "закипело" море. Уникальное явление местные жители снимали на видео.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метроВ Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метро
Сколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 годуСколько и какие электрокары покупали украинцы в 2020 году
Volkswagen начал тестировать обновленный PoloVolkswagen начал тестировать обновленный Polo
Киев занял седьмое место в мире по количеству пробокКиев занял седьмое место в мире по количеству пробок
Dacia показала абсолютно новый кроссовер BigsterDacia показала абсолютно новый кроссовер Bigster
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителямВ Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителям
Возвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогахВозвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогах
В "Борисполе" предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за гололедаВ "Борисполе" предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за гололеда
В нескольких областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов (обновлено)В нескольких областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов (обновлено)
В Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузовиков и автобусовВ Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузовиков и автобусов
У Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасностиУ Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасности
МВД хочет в тысячу раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасностиМВД хочет в тысячу раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП (инфографика)За неделю на дорогах столицы произошло более 600 ДТП (инфографика)
В Украине на дорогах появились экопатрули: что и как они проверяют, видео
В Харькове автомобиль сбил трех пешеходов на островке безопасностиВ Харькове автомобиль сбил трех пешеходов на островке безопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости