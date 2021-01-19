"Укравтодор" предупредил об опасности на дорогах в пяти областях

На Крещение, 19 января, погода в Украине будет морозной, как и всю предыдущую неделю. Вместе с тем, снегопады в ряде областей прекратятся. Согласно прогнозу, сильный снег ожидается только в пяти регионах. Проезд основными дорогами здесь будет под контролем, сообщили в "Укравтодоре".

В частности, в Донецкой области на дорогах возникают снежные накаты. Небольшой снег падает сегодня в Киевской, Львовской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Здесь движение транспорта не затруднено, однако пешеходам стоит быть осторожными, переходя дорогу.

Покрытие на дорогах государственного значения 19 января в большинстве областей сухое, в Днепропетровской области местами гололед. В Волынской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Хмельницкой дороги скользкие.

В "Укравтодоре" отмечают, что в областях, где сегодня пройдут осадки, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега и осуществляется их обработка противогололедными материалами. Для этого задействованы 596 единиц техники и 791 человек.

По прогнозу "Укргидрометцентра", со среды, 20 января, в Украине постепенно начнет теплеть. Температура воздуха на Западе поднимется до 0 ... +2 днем, и до -7 ...- 9 ночью. В столице столбики термометров поднимутся до -6 ...- 8 градусов, ночью все еще будет холодно - до -16 ...- 18 градусов. На юге синоптики передают потепление до -1 ...- 7 градусов, на Востоке морозы пока не отступать. Там днем ожидается до -13 ...- 15 градусов, ночью - до -21 ...- 23 градусов. Снег пройдет только в западных областях. На остальной территории сухо, ветер южный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Одессе при температуре в -14 градусов "закипело" море. Уникальное явление местные жители снимали на видео.