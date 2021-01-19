Слухи: Rolls-Royce разрабатывает новый электромобиль — он получит название Silent Shadow

Британский автопроизводитель Rolls-Royce занялся разработкой нового электромобиля. Об этом пишет Autocar. Ожидается, что это будет совершенно новая модель, а не электрификация имеющихся продуктов компании. Официальное объявление о разработке ожидается до конца 2021 года.

Слухи: Rolls-Royce разрабатывает новый электромобиль — он получит название Silent Shadow

Rolls-Royce Phantom, источник Pinterest

Ранее издание сообщало, что Rolls-Royce занимается созданием электрифицированной версии Phantom в научно-исследовательском центре материнского автоконцерна BMW. Компания рассматривала возможность выпуска авто на рынок, но по неизвестным причинам отказалась от этого в пользу совершенно новой модели электромобиля.

Предположительно, новая модель Rolls-Royce получит название Silent Shadow. Этот товарный знак BMW зарегистрировала в конце 2020 года. Предположительно, он связан с названием Silver Shadow — самым продаваемым Rolls-Royce в истории, который производился с 1965 по 1980 год. Сразу после регистрации журналисты посчитали, что слово silent (тишина) связано с планами по выпуску электромобиля, потому что последние не издают шум как двигатели внутреннего сгорания.

Внешний дизайн и техническая начинка новинки пока держатся в секрете. Предположительно, в ней будут использоваться трансмиссия и аккумуляторы от недавно представленного электрического внедорожника BMW iX. По слухам, Rolls-Royce разработал заднеприводную и полноприводную компоновку с установкой аккумуляторов объёмом на 100 кВт·ч, чего должно хватить на расстояние до 500 километров. Дата выпуска нового электромобиля пока не называется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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