Началось серийное производство кроссовера Tata Safari

Компания Tata Motors начала серийное производство нового кроссовера Tata Safari. Его концепт показали два года назад на Женевском автошоу.

Началось серийное производство кроссовера Tata Safari

В 1998-2019 годах уже выпускали автомобиль под названием Safari. Но это был рамный семиместный внедорожник. Теперь его имя получил кроссовер. У него будет две версии – пятиместная и семиместная.

У Tata Safari есть климат-контроль, электрически регулируемое водительское сиденье, система Terrain Response, которая помогает выбрать оптимальный режим для поездки по разному дорожному покрытию.

Под капотом располагается 2,0 л турбодизель мощностью 170 л.с. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с «автоматом». По слухам, в дальнейшем у этого кроссовера появится полный привод.

Началось серийное производство кроссовера Tata Safari

Нужно отметить, что Safari внешне и в салоне очень похож на Tata Harrier. Но Safari заметно больше, чем его «родственник».


Максимов Віталій, Тудей

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