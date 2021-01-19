Началось серийное производство кроссовера Tata Safari

Компания Tata Motors начала серийное производство нового кроссовера Tata Safari. Его концепт показали два года назад на Женевском автошоу.

В 1998-2019 годах уже выпускали автомобиль под названием Safari. Но это был рамный семиместный внедорожник. Теперь его имя получил кроссовер. У него будет две версии – пятиместная и семиместная.

У Tata Safari есть климат-контроль, электрически регулируемое водительское сиденье, система Terrain Response, которая помогает выбрать оптимальный режим для поездки по разному дорожному покрытию.

Под капотом располагается 2,0 л турбодизель мощностью 170 л.с. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с «автоматом». По слухам, в дальнейшем у этого кроссовера появится полный привод.

Нужно отметить, что Safari внешне и в салоне очень похож на Tata Harrier. Но Safari заметно больше, чем его «родственник».