Fiat Chrysler и Peugeot объединились в Stellantis

Stellantis планирует создать совместное предприятие в Китае.

Fiat Chrysler и Peugeot объединились в Stellantis
Фото: twitter.com/groupepsa_en

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA (Peugeot S.A) и итальянско-американская корпорация Fiat Chrysler Automobiles N.V завершили процесс слияния и образовали один из крупнейших автопроизводителей в мире - Stellantis NV.

Как сообщается в пресс-релизе Stellantis, торги акциями компании под тикером "STLA" начнутся в Париже и Милане 18 января, в Нью-Йорке - 19 января, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, объединенная компания станет четвертым в мире автопроизводителем по объему (больше - только Volkswagen, альянс Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor) и третьим по выручке. Сейчас компании занимают 9-10 место в мире по объему производства.

PSA и FCA договорились о слиянии в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании изменили условия соглашения из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. Акционеры PSA и FCA одобрили слияние в начале января этого года.

Компания будет базироваться в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Fiat Chrysler, но также сохранит Детройтский офис для работы в Северной Америке. Возглавит совет компании глава FCA Джон Элканн, а генеральным директором станет Карлос Таварес из PSA.

Как отмечает WSJ, одной из основных задач Тавареса является интеграция производства двух компаний, имеющих около 50 заводов в мире. По данным LMC Automotive, многие предприятия имеют низкую степень загрузки производственных мощностей.

По данным Automotive News, которое ссылается на китайское издание Yica, новый автогигант ведет переговоры с китайскими компаниями Chery Automobile и Guangzhou Automobile Group (GAC) для создания совместного предприятия.

По данным СМИ, вновь созданная Stellantis будет обладать 75% акций СП с китайскими компаниями, которые будут строить различные автомобили, от традиционных до электрокаров.

Напомним, что Group PSA принадлежат такие бренды, как Citro?n, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS. Портфель брендов FCA включает Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks.

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