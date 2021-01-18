18-летний юноша погиб на Тернопольщине во время катания на прикрепленных к джипу "санях"

29-летний водитель был пьян.

На Тернопольщине во время катания на имитированных санках за внедорожником погиб 18-летний парень. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением его успели доставить в больницу.

Медики не смогли спасти жизнь жителю Кременецкого района. Он умер через 20 минут, информирует пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, около 19:00 17 января группа из четырех человек решила покататься по проезжей дороге на имитированных санках.

К автомобилю марки JEEP-CHEROKEE веревкой привязали капот от другого автомобиля и решили покататься. Трое сели на имитированы санки, еще один - за руль. Во время движения один из компании вылетел и по инерции врезался в дерево на обочине.

29-летний водитель на момент несчастья находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Данный факт внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.

Напомним, 5 января на Днепропетровщине погиб 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана. Вместе с одноклассницей он катался на квадроцикле. Подростки не справились с управлением, упали в реку и утонули.

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