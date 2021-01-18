Украина построит мост в Молдову за свой счет

Украина планирует за свой счет построить мост через Днестр в Ямполе.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь-Косоуцы и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за 5 часов доехать на автомобиле от Киева в Кишинев через новый мост", - сказал Жовква.

"Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода будет осуществляется за счет Украины. Укравтодор уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования. Так же Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно до моста. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована. Осталось завершить строительство остальных. Молдова, со своей стороны, будет достраивать собственную часть этой магистрали", - сказал он.

Напомним, что мост в Ямполе вместо парома анонсировала еще предыдущая власть. Сейчас связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в пределах Винницкой области обеспечивается единственным мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".