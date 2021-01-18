Авиаперевозки в мировых масштабах 2020 года упали на 60% — ИКАО

По сравнению с 2019 годом пассажироперевозки авиакомпаний мира сократились на 60%. Ситуация прежде всего обусловлена карантинными ограничениями, введенными странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Авиаперевозки в мировых масштабах 2020 года упали на 60% — ИКАО
Фото: rubic.us

Причины

«Агентство ООН по вопросам гражданской авиации подтвердило, что международные пассажирские перевозки подверглись резкому падению на 60% по сравнению с 2020 годом, что привело к возвращению общих авиаперевозок к уровню 2003 года», — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что вследствие уменьшения емкости мест на 50% в 2020 году общее количество пассажиров уменьшилось на 60%.

В течение первого года пандемии было перевезено лишь 1,8 млрд пассажиров — против 4,5 млрд в 2019 году.

Динамика авиаперелетов

Наибольший спад, по данным ICAO, был зафиксирован на направлении международных авиаперевозок — их стало на 74% меньше.

Одновременно число пассажиров на внутренних рейсах сократилось на 50%.

После достижения апрельской минимальной точки пассажирские перевозки заметно оживились в течение летнего периода путешествий.

Как дела в Украине

«2020 год стал беспрецедентным вызовом для авиационной отрасли Украины и всего мира из-за влияния пандемии коронавируса. Последствия кризиса придется преодолевать длительное время», — заметили в Украэрорухе.

Количество полетов, которое обеспечил Украэрорух в 2020 году, составляет 142 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 12 месяцев 2019 года.

Украинские авиакомпании в прошлом году выполнили 49?733 полета (на 54,7% меньше, чем за 2019), иностранные — 92314 полетов (на 59,1% меньше).

Ситуация в Европе

Среди ключевых показателей воздействия пандемии на европейское авиапространство отмечаются, в частности, следующие:

  • общие потери авиакомпаний, аэропортов и провайдеров аэронавигационного обслуживания — 56,2 млрд евро;
  • летний авиатрафик уменьшился на 6,1 млн рейсов, а пассажиропоток снизился на 1,7 млрд человек;
  • на авиационном рынке Европы потеряны 191 тыс. рабочих мест.

Ожидания экспертов

Эксперты ICAO предполагают, что спрос на авиаперелеты в будущем может сократиться еще больше и возможные улучшения ситуации в авиаотрасли воспринимают с осторожным оптимизмом.

«Ожидается возможное улучшение глобальной картины только во втором квартале 2021 года, хотя это все равно будет зависеть от эффективности управления пандемией и внедрение вакцинации», — резюмировали эксперты.?

Генеральный директор Евроконтроля Имон Бреннан отметил: «Мы уверены, что восстановление авиации начнется в 2021 году с глобальным выходом вакцины на рынок. Однако очевидно, что отрасль нуждается в финансовой поддержке еще в течение нескольких лет».

По прогнозам специалистов Евроконтроля, в 2021 году авиатрафик в европейском регионе может восстановиться до уровня 51% от показателя 2019 года. Ожидается, что восстановление начнется только летом'2021, когда даст результаты вакцинация от коронавируса.

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