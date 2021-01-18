Новый украинский лоукостер Bees Airline полетит в Кению

Туроператор TPG совместно с лоукостером Bees Airline запускает чартерные авиарейсы из Киева (Жуляны) в Момбаса (Кения). Это будет первый маршрут Bees Airline. Об этом сообщает пресс-служба TPG в фейсбуке.

Новый украинский лоукостер Bees Airline полетит в Кению
Фото: triplook.me

График полетов

Bees Airline совершит рейсы 16 и 25 апреля и 4 мая. Обратные рейсы в Киев — 26 апреля и 5 мая.

Самолет будет заходить на посадку в Египте для дозаправки. Билеты в Кению доступны при покупке туров.

Как пишет avianews, сейчас Bees Airlines проходит сертификацию для начала полетов в Украине. В первое время парк авиакомпании будет состоять из двух самолетов Boeing 737, которые ранее летали в МАУ.

Авиаперевозчик намерен работать в сегменте бюджетных перевозок и совершать регулярные рейсы и чартерные перелеты по заказу туроператоров, рассказал ранее представитель акционеров Bees Airline Евгений Хайнацкий.

Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее до июля 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что до конца 2020 года в Украине появится новая авиакомпания Bees Airline. Она будет работать сразу в двух сегментах — как лоукостер и чартерная авиакомпания. Bees базироваться в аэропорту «Киев» им. И. Сикорского.

Первые рейсы Bees запустит в Египет и начнет работу как чартерный перевозчик. Сейчас в компании подписаны договоры с двумя туроператорами (один из них Tez Tour Ukraine).

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