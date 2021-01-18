В SkyUp разъяснили новые условия перевозки товаров Duty Free

SkyUp разрешит бесплатно брать в самолет товары Duty Free в рамках переходного этапа по введению новых правил. Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.

Новые правила

Все пассажиры до 31 марта смогут перевозить без дополнительной платы стандартную ручную кладь и один пакет с товарами из магазинов беспошлинной торговли в аэропортах.

С 1 апреля пакет Duty Free необходимо будет упаковать в ручную кладь или заплатить сбор за перевозку в размере $ 25. Данное правило действует для билетов, которые оформлены с 20 января 2021 года.

Если билет куплен до 20 января, товары Duty Free можно перевозить бесплатно вне зависимости от даты вылета.

Новая концепция перевозки ручной клади

SkyUp для купленных с 20 января билетов увеличит вес базовой ручной клади с 7 кг до 9 кг с сохранением габаритов 55?20 см. При этом авиакомпания ограничит число предметов, которые можно взять сверх нормы.

По самому дешевому тарифу Basic можно будет провезти только один чемодан. Багажные тарифы Standard и Flex позволят брать в салон вторую вещь. Для тарифа Standard ее размеры не должны превышать 35?20?10 см, а вес 5 кг, для тарифа Flex — 55?40?20 см, а вес 9 кг.

Дополнительно к любому билету можно будет докупить еще один предмет ручной клади с размерами до 55?40?20 см и весом до 9 кг.