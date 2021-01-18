Hyundai отказался от дизельных двигателей

Компания Hyundai больше не разрабатывает новые дизельные двигатели, сообщает Korea JoongAng Daily ссылаясь на собственные источники. Уже существующие дизеля обновят. Отказ от них будет поэтапным.

В частности, утверждается, что этот южнокорейский автогигант остановил разработку новых дизельных моторов во второй половине 2020 года.

Что же касается бензиновых двигателей, то работа над ними продолжается. Они остаются по-прежнему очень актуальными, учитывая, особенно, что Hyundai в ближайшие годы будет выпускать автомобили с «мягкой» гибридной силовой установкой и подзаряжаемой гибридной силовой установкой. А в них, как известно, главную роль играют бензиновые силовые агрегаты.

Дизельные двигатели стали жертвой постоянно ужесточающийся норм по уровню выброса автомобилями вредных веществ. Автопроизводители вынуждены переходить на «зеленые» технологии.

Hyundai планирует к 2025 году разработать и выпустить в продажу 25 электромобилей. Первым из них будет Ioniq 5, чей дебют должен состояться в следующем месяце.

Ранее стало известно, что новые дизельные двигатели прекратила разрабатывать компания Renault.