Hyundai отказался от дизельных двигателей

Компания Hyundai больше не разрабатывает новые дизельные двигатели, сообщает Korea JoongAng Daily ссылаясь на собственные источники. Уже существующие дизеля обновят. Отказ от них будет поэтапным.

Hyundai отказался от дизельных двигателей

В частности, утверждается, что этот южнокорейский автогигант остановил разработку новых дизельных моторов во второй половине 2020 года.

Что же касается бензиновых двигателей, то работа над ними продолжается. Они остаются по-прежнему очень актуальными, учитывая, особенно, что Hyundai в ближайшие годы будет выпускать автомобили с «мягкой» гибридной силовой установкой и подзаряжаемой гибридной силовой установкой. А в них, как известно, главную роль играют бензиновые силовые агрегаты.

Дизельные двигатели стали жертвой постоянно ужесточающийся норм по уровню выброса автомобилями вредных веществ. Автопроизводители вынуждены переходить на «зеленые» технологии.

Hyundai планирует к 2025 году разработать и выпустить в продажу 25 электромобилей. Первым из них будет Ioniq 5, чей дебют должен состояться в следующем месяце.

Ранее стало известно, что новые дизельные двигатели прекратила разрабатывать компания Renault.


Максимов Віталій, Тудей

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