У берегов Турции затонуло судно украинской компании: есть погибшие (обновлено)

Сегодня, 17 января, в результате аварии у берегов провинции Бартын, Турция, затонуло судно "Arvin", которое ходило под флагом Палау и владельцем которого является украинская компания.
Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. По предварительной информации, на судне находилось 10 граждан Украины и 2 граждан РФ.По информации Министерства транспорта Турции, 6 человек удалось спасти, 2 погибли, 4 разыскиваются.
Проводятся спасательные мероприятия. Детали выясняются, личности устанавливаются.
Уже сейчас на месте работает Почетный консул вЧанаккале Мехмет Ишик. В ближайшее время к месту происшествия отбудет консул из Анкары.
Представитель МИД Олег Николенко отметил в Твиттере, что украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.
Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98