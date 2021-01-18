У берегов Турции затонуло судно украинской компании: есть погибшие (обновлено)

На судне находилось 10 граждан Украины и 2 россиян.

У берегов Турции затонуло судно украинской компании: есть погибшие (обновлено)
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Сегодня, 17 января, в результате аварии у берегов провинции Бартын, Турция, затонуло судно "Arvin", которое ходило под флагом Палау и владельцем которого является украинская компания.

Об этом в соцсети Facebook сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. По предварительной информации, на судне находилось 10 граждан Украины и 2 граждан РФ.По информации Министерства транспорта Турции, 6 человек удалось спасти, 2 погибли, 4 разыскиваются.

Проводятся спасательные мероприятия. Детали выясняются, личности устанавливаются.

Уже сейчас на месте работает Почетный консул вЧанаккале Мехмет Ишик. В ближайшее время к месту происшествия отбудет консул из Анкары.

Представитель МИД Олег Николенко отметил в Твиттере, что украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Обновление 17:05. Сибига сообщил, что турецкие органы предоставляют морякам необходимую медицинскую помощь. Получено видео с посещения руководством региона Бартын спасенных.

"Благодарны стороне за реакцию и помощь", - написал он.

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