Kia Sportage представлен официально

В Китае официально представили новый Kia Sportage. Правда, это не глобальная модель, которая продается, в том числе, в Украине, а китайская версия. Называется он – Kia Sportage Ace.

В Китае показали новый Kia Sportage

Sportage Ace получил очень большую радиаторную решетку, новые светодиодные фары, спойлер на крыше. Сзади чувствуется влияние Kia Sorento и Telluride.

Обратите внимание на оранжевую полосу внизу бампера. Это свидетельствует о том, что перед нами «спортивная» версия GT Line.

В Китае показали новый Kia Sportage

В салоне теперь есть виртуальная приборная панель с 8-дюмовым сенсорным дисплеем. В качестве опции покупателям предложат адаптивный круиз-контроль, системы активной безопасности.

В линейку двигателей Kia Sorento входят 2,0-л бензиновый силовой агрегат (160 л.с.), который работает вместе с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробкой передач, а также 1,0 л турбомотор (200 л.с.), который работает вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В Китае показали новый Kia Sportage

Ранее дизайнеры AUTO BILD показали, как будет выглядеть Kia Sportage нового, пятого, поколения в его глобальной версии.


Максимов Віталій, Тудей

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