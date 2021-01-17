Под Киевом произошла авария с вертолетом

По предварительной информации, вертолет совершил неудачную посадку.

Фото: http://www.wing.com.ua/

В Киевской области, вблизи Борисполя, произошла авария с вертолетом Robinson. По предварительной информации, жертв в результате инцидента нет.

Об этом сообщает отраслевой портал “Крила”.

Авария произошла примерно в 15:00. По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD предпринял неудачную посадку. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны.

Фото: http://www.wing.com.ua/

Напомним, 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в феврале нынешнего года в Украине будет запущен проект единого аэромедицинского пространства.

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