"Укрзализныця" хочет восстановить сообщение с прилегающими к Крыму территориями

"К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем".

"Укрзализныця" хочет восстановить сообщение с прилегающими к Крыму территориями
Фото: Укрзалізниця

"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Крымом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в субботу сообщил глава компании-перевозчика Владимир Жмак.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал глава компании.

На сегодня ближайшей к Крыму железнодорожной станцией, с которой действует железнодорожное сообщение, является станция Новоалексеевка в Херсонской области. Расстояние от нее до КПВВ "Чонгар" на админграницах с оккупированным Крымом составляет почти 30 км.

Напомним, в середине декабря из Киева отправился первый состав к городу Авдеевка (Донецкая обл.), прямое железнодорожное сообщение с которым было прервано в 2014 году.

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