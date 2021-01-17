"Укрзализныця" хочет восстановить сообщение с прилегающими к Крыму территориями

"К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем".

"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Крымом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в субботу сообщил глава компании-перевозчика Владимир Жмак.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал глава компании.

На сегодня ближайшей к Крыму железнодорожной станцией, с которой действует железнодорожное сообщение, является станция Новоалексеевка в Херсонской области. Расстояние от нее до КПВВ "Чонгар" на админграницах с оккупированным Крымом составляет почти 30 км.