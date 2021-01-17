"Укрзализныця" хочет восстановить сообщение с прилегающими к Крыму территориями
"К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем".
"Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с оккупированным Крымом.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" в субботу сообщил глава компании-перевозчика Владимир Жмак.
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал глава компании.
На сегодня ближайшей к Крыму железнодорожной станцией, с которой действует железнодорожное сообщение, является станция Новоалексеевка в Херсонской области. Расстояние от нее до КПВВ "Чонгар" на админграницах с оккупированным Крымом составляет почти 30 км.
Напомним, в середине декабря из Киева отправился первый состав к городу Авдеевка (Донецкая обл.), прямое железнодорожное сообщение с которым было прервано в 2014 году.