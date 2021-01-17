Subaru начал тестировать обновленный кроссовер Outback

Subaru начал тестировать специальную версию полноприводного универсала Outback, которая подготовлена для бездорожья. Об этом свидетельствуют размещенные в Сети шпионские фотографии. Называется она Subaru Outback Wilderness.

Внешне Outback Wilderness от стандартной версии отличается передним бампером, уникальной графикой (обратите внимание на матовую черную полосу на капоте), светодиодными фарами и многим другим. Возможно, у него немного увеличенный дорожный просвет.

В целом этот универсал выглядит теперь более агрессивно. Судя по всему, он практически готов к серийному производству.

Outback Wilderness будет от стандартной версии отличаться и в салоне, а вот произойдут ли какие-то технические изменения – пока не известно.

Ожидается, что Subaru начнет выпускать специальный Subaru Outback Wilderness и его аналог Forester весной текущего года. У дилеров он появится в конце весны или летом.

Ранее сообщалось, что Subaru разрабатывает электрический кроссовер в стиле Forester. Его продажи должны начаться в 2021 году.