Subaru начал тестировать обновленный кроссовер Outback

Subaru начал тестировать специальную версию полноприводного универсала Outback, которая подготовлена для бездорожья. Об этом свидетельствуют размещенные в Сети шпионские фотографии. Называется она Subaru Outback Wilderness.

Subaru начал тестировать обновленный кроссовер Outback

Внешне Outback Wilderness от стандартной версии отличается передним бампером, уникальной графикой (обратите внимание на матовую черную полосу на капоте), светодиодными фарами и многим другим. Возможно, у него немного увеличенный дорожный просвет.

В целом этот универсал выглядит теперь более агрессивно. Судя по всему, он практически готов к серийному производству.

Subaru начал тестировать обновленный кроссовер Outback

Outback Wilderness будет от стандартной версии отличаться и в салоне, а вот произойдут ли какие-то технические изменения – пока не известно.

Ожидается, что Subaru начнет выпускать специальный Subaru Outback Wilderness и его аналог Forester весной текущего года. У дилеров он появится в конце весны или летом.

Subaru начал тестировать обновленный кроссовер Outback

Ранее сообщалось, что Subaru разрабатывает электрический кроссовер в стиле Forester. Его продажи должны начаться в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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